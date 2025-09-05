Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 09:39

Хирург нанес себе увечья ради страховки и попал в тюрьму

В Великобритании посадили в тюрьму изувечившего себя ради страховки хирурга

Суд в Великобритании приговорил к 32 месяцам тюрьмы хирурга Нила Хоппера, который сам нанес себе увечья, а после получил страховую выплату, сообщает The Guardian. Мужчина признался, что обманул страховщиков.

Отмечается, что страховая выплатила британцу 466 тыс. фунтов стерлингов (50,8 млн рублей). Полученные деньги Хоппер потратил на автофургон, гидромассажную ванну, дровяную печь и строительные работы.

Ранее сообщалось, что индийские правоохранители разыскивают мужчину, который представлялся кардиохирургом из Великобритании и работал в округе Дамох в штате Мадхья-Прадеш, где сделал не менее 15 операций. Обман раскрылся после того, как в результате операций фейкового медика скончалось больше половины пациентов.

В Омске врач-эндоскопист предстанет перед судом по обвинению в создании искусственных язвенных поражений у пациентов. Следователи утверждают, что медик, действуя в составе организованной группы, помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации за денежное вознаграждение. После манипуляций пациенты получали медицинские заключения, которые освобождали их от призыва на военную службу.

