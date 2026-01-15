Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 17:04

Британия решила помочь Дании в Гренландии одним военным

Британия направила одного военного для участия в учениях в Гренландии

Фото: Cpl. Alfonso Livrieri/Keystone Press Agency/Global Look Press
Великобритания направила одного своего военнослужащего для участия в подготовке учений Arctic Endurance в Гренландии, сообщает газета The Independent. Данный шаг был сделан по просьбе Дании, и британский солдат присоединится к группе военных из других стран НАТО.

Представитель канцелярии премьер-министра Кира Стармера заявил, что Лондон разделяет озабоченность президента США Дональда Трампа относительно ситуации с безопасностью в Арктике. Он добавил, что проведение таких учений является одним из способов укрепления обороноспособности региона.

Представитель британского правительства подчеркнул, что НАТО и Объединенный экспедиционный корпус активно работают над усилением безопасности на Крайнем Севере. Учения Arctic Endurance направлены на повышение выносливости и боеспособности союзных войск в условиях холодного климата.

Ранее министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась в ходе интервью после встречи с представителями администрации Соединенных Штатов в Белом доме. При этом журналисты обратили внимание, что обычно дипломат ведет себя сдержанно.

