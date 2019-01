Сценарий «жёлтых жилетов» повторяется в Зимбабве

Зимбабве сотрясается от массовых протестов из-за резкого повышения цен на бензин и дизельное топливо. Стоимость горючего увеличилась в два раза.

В государственных больницах оказана помощь 170 гражданам, около 70 из них прибыли с огнестрельными ранениями, 17 потерпевшим проведены экстренные операции, пишет Reuters. Жертвами беспорядков и столкновений с правоохранителями на данный момент стали три человека. Местная полиция задержала более 200 митингующих.

Президент страны Эммерсон Мнангагва 12 января 2019 года объявил о своём решении взвинтить цены на нефтепродукты.

Interception of Communications Act. provides for the issuing of a warrant to interfere with communications where among others things, public safety or national security is threatened. An unknown number of arnachists attacking everything & everyone is a national security threat. pic.twitter.com/RS3wpn46BR