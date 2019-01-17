Сценарий «жёлтых жилетов» повторяется в Зимбабве

https://news.ru/storage/news/bac39d5649163e1f1b3aae8ad79d1edc/243c2783-7571-485a-b1d3-c80408bf112a_850.jpg Zhang Yuliang/Global Look Press

Зимбабве сотрясается от массовых протестов из-за резкого повышения цен на бензин и дизельное топливо. Стоимость горючего увеличилась в два раза.

В государственных больницах оказана помощь 170 гражданам, около 70 из них прибыли с огнестрельными ранениями, 17 потерпевшим проведены экстренные операции, пишет Reuters. Жертвами беспорядков и столкновений с правоохранителями на данный момент стали три человека. Местная полиция задержала более 200 митингующих.

«Привозили людей с травмами груди, переломанными конечностями. Несмотря на повреждения и рекомендации врачей, некоторых срочно вызывали в суд», — передаёт сообщество врачей Зимбабве.

Президент страны Эммерсон Мнангагва 12 января 2019 года объявил о своём решении взвинтить цены на нефтепродукты.

Interception of Communications Act. provides for the issuing of a warrant to interfere with communications where among others things, public safety or national security is threatened. An unknown number of arnachists attacking everything & everyone is a national security threat. pic.twitter.com/RS3wpn46BR — Ministry of Information, Publicity & Broadcasting (@InfoMinZW) 17 января 2019 г.

Африканский лидер 15 января встретился с главой РФ Владимиром Путиным. Во время переговоров гость столицы России заявил, что хочет получить от Кремля кредит и более тесное сотрудничество двух государств в области бизнеса.

Ранее News.ru сообщал о совместной борьбе Москвы и Хараре с холерой, угрожающей жителям Зимбабве. Представители РФ в ноябре 2018 года передали зарубежным коллегам партию лекарств.