Россия нашла неспокойного союзника в Африке

Дипломатические контакты России и Зимбабве на фоне тяжёлой экономической ситуации в африканской республике выглядят неоднозначно. Россия не обладает экономической мощью СССР, решает собственные внутренние проблемы непопулярными мерами — повышением НДС, проведением пенсионной реформы, а потому, по идее, не может позволить себе активные инвестиции в развитие «банановых республик», как было во времена холодной войны. По всей видимости, Кремль пытается включиться в гонку за Африку и выгодно использовать связи со столицей Зимбабве Хараре: отечественные компании интересуются месторождениями полезных ископаемых и активами госпредприятий страны, при этом Москву не смущает даже нестабильная политическая ситуация в государстве. Несмотря на протесты, режим президента Мнангагвы, кажется, держится достаточно уверенно, в том числе благодаря поддержке российских теневых силовых инструментов.

В Москве проходит трёхдневный официальный визит президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Он стал первым главой государства, с которым российский лидер Владимир Путин встретился в 2019 году — переговоры прошли 15 января в Кремле. В делегацию Мнангагвы вошли министры горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, финансов и глава Национального резервного банка. Накануне переговоров в Кремле в интервью РИА «Новости» президент Зимбабве рассказал, что главными темами диалога станут сотрудничество в сфере разработки алмазных, золотых и платиновых месторождений, взаимодействие в области туризма, сельского хозяйства, модернизации армии. Также, по словам Мнангагвы, Хараре заинтересован в предоставлении Москвой кредитов. Этот визит открыл турне президента Зимбабве по постсоветскому пространству: далее он планирует посетить Белоруссию, Азербайджан и Казахстан, после чего направится на экономический форум в Давос.

Накануне переговоров с президентом России Мнангагва встретился с гендиректором компании АЛРОСА Сергеем Ивановым. Весной Иванов прилетал с деловым визитом в Хараре, и ещё по результатам прошлых консультаций было принято решение об открытии в стране российской компанией «дочки» для реализации проектов по разведке, поиску и добыче полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий, сообщил сайт АЛРОСА.

Компания АЛРОСА уже вела работы по исследованию алмазных месторождений в Зимбабве с 2013 года, но в 2017 году прекратила свою деятельность. По некоторым данным, причиной этому стали введённые против режима предшественника Мнангагвы Роберта Мугабе западные санкции «за нарушение демократии» и репрессии в отношении оппозиции.

Впрочем, приход к власти Мнангагвы ситуацию не исправил — с момента выборов в стране перманентно проходят акции протеста. Симптоматично, что после отъезда президента в турне по странам бывшего СССР митинги усилились — они вылились в беспорядки и столкновения с полицией в Хараре и южном городе Булавайо, передаёт The Guardian. 14 января к акциям присоединились профсоюзы Зимбабве — активисты объявили забастовку. Протестующие перекрывают ключевые автомагистрали, нападают на продолжающие работать предприятия, вынуждая их присоединиться к всеобщей стачке, атакуют госучреждения.

#Zimbabwe is in protests that will last 3 days. Rising oil prices are the reason for the demonstrations. #ZimbabweShutDown is the call for no one to get to work. Inevitably there were scenarios of violence and confrontation between demonstrators and the police. pic.twitter.com/JRED2eSHmi