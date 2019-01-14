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Путин встретится с президентом Зимбабве

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва Shaun Jusa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Переговоры запланированы на 15 января.

По данным пресс-службы Кремля, зимбабвийский лидер прибудет в Москву с официальным визитом.

«Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-зимбабвийских отношений», — говорится в сообщении.

Помимо этого, часть встречи Путин и Мнангагва посвятят актуальным международным и региональным проблемам.

Как писал News.ru, ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что российский президент может посетить Страну восходящего солнца в июне текущего года. Во время поездки планируется организовать встречу глав двух стран.


#москва #россия #путин #переговоры #Зимбабве #Мнангагва
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