Путин встретится с президентом Зимбабве

https://news.ru/storage/news/0cc7114ef2f40789cc1e2ffa8e8253b0/6be3376e-d39e-4bc9-a990-95ced893185a_850.jpg Shaun Jusa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Переговоры запланированы на 15 января.

По данным пресс-службы Кремля, зимбабвийский лидер прибудет в Москву с официальным визитом.

«Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-зимбабвийских отношений», — говорится в сообщении.

Помимо этого, часть встречи Путин и Мнангагва посвятят актуальным международным и региональным проблемам.

Как писал News.ru, ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что российский президент может посетить Страну восходящего солнца в июне текущего года. Во время поездки планируется организовать встречу глав двух стран.