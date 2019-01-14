Путин встретится с президентом Зимбабве

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Переговоры запланированы на 15 января.
По данным пресс-службы Кремля, зимбабвийский лидер прибудет в Москву с официальным визитом.
«Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-зимбабвийских отношений», — говорится в сообщении.
Помимо этого, часть встречи Путин и Мнангагва посвятят актуальным международным и региональным проблемам.
Как писал News.ru, ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что российский президент может посетить Страну восходящего солнца в июне текущего года. Во время поездки планируется организовать встречу глав двух стран.