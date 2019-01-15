Президент Зимбабве обещает Путину «знойную» встречу

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить столицу африканского государства — Хараре. Лидер пообещал главе РФ «жаркий» приём.

Он пошутил, что его свита обеспечит почётному гостю полуденный зной +40 по Цельсию вместо нынешних «ниже нуля» в Москве, пишет РИА Новости.

«Я передам личное приглашение президенту Путину посетить Зимбабве в удобное для него время», — заявил глава страны.

Главы государств проводят 15 января официальную встречу в Москве. Мнангагва выразил желание получить от Кремля кредит, но сумму не уточнил.

Ранее News.ru сообщал о совместной борьбе Москвы и Хараре с холерой, угрожающей жителям африканской страны. Представители РФ в ноябре 2018 года передали зимбабвийцам партию лекарств.