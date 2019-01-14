USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,292 $   Brent59.78 $ Bitcoin3,554.05 $
МОСКВА-2°C18:12
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Убийца мэра Гданьска может получить пожизненный срок

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Прокуратура польского города Гданьска изменит обвинение мужчине, напавшего с ножом на мэра Павла Адамовича. В связи со смертью градоначальника действия злоумышленника будут квалифицироваться по статье «убийство», а не как покушение.

В ведомстве отметили, что нападавшему грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно, передаёт РИА Новости.

Глава Гданьска скончался некоторое время назад от ножевых ранений, которые нанесли ему во время благотворительного концерта 13 января.

Ранее News.ru сообщил о том, что напавший на градоначальника мужчина отбывал наказание за ограбление нескольких банков в городе. Приговор в виде лишения свободы на пять с половиной лет он считал слишком суровым. Кроме того, злоумышленник неоднократно жаловался на жестокое к нему обращение в колонии. Во всех своих бедах преступник обвинял Адамовича и планировал его убийство из чувства мести.


#убийство #мэр #польша #гданьск
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 16:51, 14 января 2019
Мэр Гданьска умер после покушения с ножом
в мире 03:24, 14 января 2019
Напавший на мэра Гданьска объяснил свой поступок местью
в мире 23:50, 13 января 2019
Опубликовано видео покушения на мэра Гданьска
Лента новостей
общество 18:11
Путин подписал указ о создании оператора по обращению с ТБО
экономика 18:11
Росстат подсчитал рост цен на бензин в период праздников
технологии 18:08
Battlefield V начнётся в 2019 году с «Удара молнии»
спорт 18:01
ЦСКА не возьмёт болельщиков на выездные матчи
общество 17:59
МВД: бандподполье в Дагестане практически уничтожено
Другие новости
в мире 17:56
Президент США назвал журналистов безумцами
в мире 17:38
Сирийца подозревают в убийстве австрийки
в мире 17:30
Крокодил заживо съел женщину-биолога в Индонезии
в мире 17:20
Сергей Полунин «поплатился» за слова о полных людях
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top