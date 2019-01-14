Убийца мэра Гданьска может получить пожизненный срок

https://news.ru/storage/news/46be7fe629f65fe8211540969486dd0a/ad4c06ae-c41f-4eaa-a87a-42d4b4e749d9_850.jpg Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура польского города Гданьска изменит обвинение мужчине, напавшего с ножом на мэра Павла Адамовича. В связи со смертью градоначальника действия злоумышленника будут квалифицироваться по статье «убийство», а не как покушение.

В ведомстве отметили, что нападавшему грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно, передаёт РИА Новости.

Глава Гданьска скончался некоторое время назад от ножевых ранений, которые нанесли ему во время благотворительного концерта 13 января.

Ранее News.ru сообщил о том, что напавший на градоначальника мужчина отбывал наказание за ограбление нескольких банков в городе. Приговор в виде лишения свободы на пять с половиной лет он считал слишком суровым. Кроме того, злоумышленник неоднократно жаловался на жестокое к нему обращение в колонии. Во всех своих бедах преступник обвинял Адамовича и планировал его убийство из чувства мести.