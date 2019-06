Как говорится в официальном расписании Трампа, которое разослал Белый дом, глава американского государства пробудет там порядка 15 минут.

Уточняется, что Дональд Трамп приедет туда в 14:30 по местному времени (8:30 мск). Встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в расписании не запланировано.

Сразу после отъезда из японской Осаки с саммита G20 американец разместил твит, в котором пригласил лидера КНДР встретиться и поздороваться на фактической границе между двумя Кореями.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!