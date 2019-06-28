Фото: Republic of Korea Armed Forces/flickr.com

Во время своего визита в Южную Корею Дональд Трамп вместе со своим коллегой Мун Чже Ином посетит демилитаризованную зону на границе страны с КНДР.

Как говорится в официальном расписании Трампа, которое разослал Белый дом, глава американского государства пробудет там порядка 15 минут.

Уточняется, что Дональд Трамп приедет туда в 14:30 по местному времени (8:30 мск). Встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в расписании не запланировано.

Сразу после отъезда из японской Осаки с саммита G20 американец разместил твит, в котором пригласил лидера КНДР встретиться и поздороваться на фактической границе между двумя Кореями.

В то время как я буду в демилитаризованной зоне, если председатель Северной Кореи Ким увидит это, я встречусь с ним на границе, чтобы просто пожать ему руку и поздороваться, — написал Трамп.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чже Ин лично приготовил Дональду Трампу на ужин его любимый говяжий стейк, писал News.ru.

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