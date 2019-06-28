https://static.news.ru/photo/8ff569b2-9a92-11e9-9771-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Republic of Korea Armed Forces/flickr.com

Во время своего визита в Южную Корею Дональд Трамп вместе со своим коллегой Мун Чже Ином посетит демилитаризованную зону на границе страны с КНДР.

Как говорится в официальном расписании Трампа, которое разослал Белый дом, глава американского государства пробудет там порядка 15 минут.

Уточняется, что Дональд Трамп приедет туда в 14:30 по местному времени (8:30 мск). Встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в расписании не запланировано.

Сразу после отъезда из японской Осаки с саммита G20 американец разместил твит, в котором пригласил лидера КНДР встретиться и поздороваться на фактической границе между двумя Кореями.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июня 2019 г.

В то время как я буду в демилитаризованной зоне, если председатель Северной Кореи Ким увидит это, я встречусь с ним на границе, чтобы просто пожать ему руку и поздороваться, — написал Трамп.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чже Ин лично приготовил Дональду Трампу на ужин его любимый говяжий стейк, писал News.ru.