Салат «Батька в Азии»: эту картошечку по-корейски невозможно не полюбить

Салат «Батька в Азии»: эту картошечку по-корейски невозможно не полюбить

Этот салат с картошкой по-корейски — настоящая находка для любителей пикантных закусок! Нежная курица, сытный картофель и яркие специи создают идеальный баланс вкусов. Готовится быстро, а исчезает со стола моментально — проверено на самых взыскательных гурманах!

Ингредиенты:

картофель — 800 г;

куриная грудка — 300 г;

болгарский перец — 200 г;

лук — 0,5 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соевый соус — 2 ст. л.;

растительное масло — 50 мл;

кориандр — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

острый перец — 0,5 ч. л.;

петрушка — 0,5 пучка;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Картофель отварите в мундире, нарежьте соломкой. Курицу обжарьте с луком и перцем до готовности. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи и соевый соус. Заправьте разогретым маслом с чесноком. Дайте настояться 1 час перед подачей.

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