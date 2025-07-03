Салат «Батька в Азии»: эту картошечку по-корейски невозможно не полюбить

Этот салат с картошкой по-корейски — настоящая находка для любителей пикантных закусок! Нежная курица, сытный картофель и яркие специи создают идеальный баланс вкусов. Готовится быстро, а исчезает со стола моментально — проверено на самых взыскательных гурманах!
Ингредиенты:
- картофель — 800 г;
- куриная грудка — 300 г;
- болгарский перец — 200 г;
- лук — 0,5 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- растительное масло — 50 мл;
- кориандр — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- острый перец — 0,5 ч. л.;
- петрушка — 0,5 пучка;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Картофель отварите в мундире, нарежьте соломкой.
- Курицу обжарьте с луком и перцем до готовности.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте специи и соевый соус.
- Заправьте разогретым маслом с чесноком.
- Дайте настояться 1 час перед подачей.
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