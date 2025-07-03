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03 июля 2025 в 06:21

Салат «Батька в Азии»: эту картошечку по-корейски невозможно не полюбить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат с картошкой по-корейски — настоящая находка для любителей пикантных закусок! Нежная курица, сытный картофель и яркие специи создают идеальный баланс вкусов. Готовится быстро, а исчезает со стола моментально — проверено на самых взыскательных гурманах!

Ингредиенты:

  • картофель — 800 г;
  • куриная грудка — 300 г;
  • болгарский перец — 200 г;
  • лук — 0,5 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 50 мл;
  • кориандр — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • острый перец — 0,5 ч. л.;
  • петрушка — 0,5 пучка;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель отварите в мундире, нарежьте соломкой.
  2. Курицу обжарьте с луком и перцем до готовности.
  3. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи и соевый соус.
  4. Заправьте разогретым маслом с чесноком.
  5. Дайте настояться 1 час перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
Корея
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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