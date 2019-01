Трамп отрицает хаос в Белом доме из-за шатдауна

Действующий президент США Дональд Трамп опроверг сообщения американских СМИ о том, что в Белом доме царит хаос и нет стратегии по урегулированию бюджетного конфликта. Он также отметил, что практически в одиночестве работает над этим вопросом и у него есть план, как выйти из шатдауна.

Трамп также отметил, что дал обещание обеспечить безопасность американского народа. Частью этого обещания было строительство стены на границе с Мексикой. Он не намерен отказываться от своих и слов и уже подготовил план по выходу из сложившейся ситуации.

С 22 декабря в США приостановлена работа правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это уже третий шатдаун для нынешнего президента США.

I just watched a Fake reporter from the Amazon Washington Post say the White House is “chaotic, there does not seem to be a strategy for this Shutdown. There is no plan.” The Fakes always like talking Chaos, there is NONE. In fact, there’s almost nobody in the W.H. but me, and...