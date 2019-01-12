Трамп отрицает хаос в Белом доме из-за шатдауна

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Президент США Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп опроверг сообщения американских СМИ о том, что в Белом доме царит хаос и нет стратегии по урегулированию бюджетного конфликта. Он также отметил, что практически в одиночестве работает над этим вопросом и у него есть план, как выйти из шатдауна.

«Лживые СМИ всегда говорят о хаосе, хотя по факту его нет», — заверил Трамп в своём Twitter.

Трамп также отметил, что дал обещание обеспечить безопасность американского народа. Частью этого обещания было строительство стены на границе с Мексикой. Он не намерен отказываться от своих и слов и уже подготовил план по выходу из сложившейся ситуации.

«В действительности в Белом доме практически никого кроме меня нет, а у меня есть план по шатдауну», — отметил он.

С 22 декабря в США приостановлена работа правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это уже третий шатдаун для нынешнего президента США.

I just watched a Fake reporter from the Amazon Washington Post say the White House is “chaotic, there does not seem to be a strategy for this Shutdown. There is no plan.” The Fakes always like talking Chaos, there is NONE. In fact, there’s almost nobody in the W.H. but me, and... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

Ранее президент США Трамп пригласил представителей от Демократической партии сесть за стол переговоров, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Как писал News.ru, Дональд Трамп заявил, что американцы сэкономили 26 млрд долларов на лекарствах, отпускаемых по рецепту, за время его правления. По его словам, политика вывода на рынок более дешёвых и непатентованных лекарств работает.