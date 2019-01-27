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Трамп назвал «дураками» противников строительства стены

Дональд Трамп Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп дал резкую оценку позиции членов Конгресса от Демократической партии, которые отказываются выделять деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

«Только дураки или люди с политической повесткой дня не хотят, чтобы стена или стальной барьер защищали нашу страну от преступности, наркотиков и торговли людьми», — написал глава Белого дома у себя в Twitter, отметив, что строительство сооружения — уже решённый вопрос.

Как писал News.ru, 26 января Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании правительства США. Работа всех министерств и ведомств, которые больше месяца оставались без бюджета, будет восстановлена до 15 февраля. Статьи о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в законопроекте по-прежнему нет. Однако отступать Трамп не намерен: пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже заявила, что работы по возведению барьера начнутся через три недели.
 


#дональдтрамп #сша #МЕКСИКА #стена
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