Трамп назвал «дураками» противников строительства стены

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп дал резкую оценку позиции членов Конгресса от Демократической партии, которые отказываются выделять деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

«Только дураки или люди с политической повесткой дня не хотят, чтобы стена или стальной барьер защищали нашу страну от преступности, наркотиков и торговли людьми», — написал глава Белого дома у себя в Twitter, отметив, что строительство сооружения — уже решённый вопрос.

Only fools, or people with a political agenda, don’t want a Wall or Steel Barrier to protect our Country from Crime, Drugs and Human Trafficking. It will happen - it always does! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2019 г.

Как писал News.ru, 26 января Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании правительства США. Работа всех министерств и ведомств, которые больше месяца оставались без бюджета, будет восстановлена до 15 февраля. Статьи о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в законопроекте по-прежнему нет. Однако отступать Трамп не намерен: пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже заявила, что работы по возведению барьера начнутся через три недели.

