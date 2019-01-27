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Взрыв на Филиппинах унёс жизни семи человек

twitter.com/@inquirerdotnet

в мире [ версия для печати ]

У здания католической церкви на филиппинском острове Сулу прогремел мощный взрыв. Жертвами стали по меньшей мере семь человек, ещё семь получили ранения, сообщает агентство Синьхуа.

Между тем, журналист издания Rappler Рамбо Талабонг в своём микроблоге в Twitter сообщает, что пострадали 35 человек, из них 15 военных и 20 гражданских лиц.

На месте работают бригады медиков и спасатели, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Абхазии неизвестные подорвали в автомобиле российского бизнесмена.


#жертвы #ВЗРЫВ #Филиппины
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