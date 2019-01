Взрыв на Филиппинах унёс жизни семи человек

У здания католической церкви на филиппинском острове Сулу прогремел мощный взрыв. Жертвами стали по меньшей мере семь человек, ещё семь получили ранения, сообщает агентство Синьхуа.

Между тем, журналист издания Rappler Рамбо Талабонг в своём микроблоге в Twitter сообщает, что пострадали 35 человек, из них 15 военных и 20 гражданских лиц.

Of the confirmed killed from the Jolo, Sulu explosions according to AFP, 5 were soldiers and 2 were civilians.



Of the wounded, 20 are civilians and 15 are soldiers. @rapplerdotcom