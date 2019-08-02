Соединённые Штаты при помощи договора с запрещённой в России группировкой «Талибан» хотят установить мир, заявил специальный представитель Вашингтона по Афганистану Залмай Халилзад.
По его словам, подписание документа не будет означать вывод американских войск.
Наше присутствие в Афганистане зависит от условий, и любой вывод войск будет зависеть от условий, — написал он на своей странице в Twitter.
Он отметил, что радикалы демонстрируют желание о заключении соглашения.
Just got to #Doha to resume talks with the Taliban. We are pursuing a #peace agreement not a withdrawal agreement; a peace agreement that enables withdrawal. Our presence in #Afghanistan is conditions-based, and any withdrawal will be conditions-based.
Как ранее писал News.ru,правительство Афганистана объявило о скором начале переговоров с талибами.По словам министра по вопросам мира Абдулы Салама Рахими, консультации по формированию переговорной группы от официального Кабула уже начались.