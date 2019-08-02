https://static.news.ru/photo/241f4d60-b55a-11e9-b448-fa163e074e61_660.jpg Залмай Халилзад Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты при помощи договора с запрещённой в России группировкой «Талибан» хотят установить мир, заявил специальный представитель Вашингтона по Афганистану Залмай Халилзад.

По его словам, подписание документа не будет означать вывод американских войск.

Наше присутствие в Афганистане зависит от условий, и любой вывод войск будет зависеть от условий, — написал он на своей странице в Twitter .

Он отметил, что радикалы демонстрируют желание о заключении соглашения.

Just got to #Doha to resume talks with the Taliban. We are pursuing a #peace agreement not a withdrawal agreement; a peace agreement that enables withdrawal. Our presence in #Afghanistan is conditions-based, and any withdrawal will be conditions-based. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 2 августа 2019 г.