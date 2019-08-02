Залмай Халилзад Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты при помощи договора с запрещённой в России группировкой «Талибан» хотят установить мир, заявил специальный представитель Вашингтона по Афганистану Залмай Халилзад.

По его словам, подписание документа не будет означать вывод американских войск.

Наше присутствие в Афганистане зависит от условий, и любой вывод войск будет зависеть от условий, — написал он на своей странице в Twitter.

Он отметил, что радикалы демонстрируют желание о заключении соглашения.

Как ранее писал News.ru, правительство Афганистана объявило о скором начале переговоров с талибами. По словам министра по вопросам мира Абдулы Салама Рахими, консультации по формированию переговорной группы от официального Кабула уже начались.

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