https://static.news.ru/photo/6432dcfa-919c-11e9-997c-fa163e074e61_1024.jpg Фиона Хилл Фото: Chatham House/YouTube

Старший чиновник по России и Европе Совета национальной безопасности администрации Трампа Фиона Хилл может покинуть свой пост в конце августа. Об этом сообщил журналист The New York Times Питер Бэйкер.

Хилл прошла через бурный период в отношениях между США и Россией и завершит свою работу после встречи, ожидаемой на следующей неделе между Трампом и Путиным в Осаке (Япония) «на полях» саммита G20, — написал он в своём Twitter .

Fiona Hill, the top Russia and Europe adviser at Trump's NSC, will be stepping down at the end of August. A longtime Brookings scholar, she had committed to staying two years and will end up leaving after nearly 2-1/2. — Peter Baker (@peterbakernyt) 18 июня 2019 г.

Задачи советника Трампа по России возьмёт на себя Тим Моррисон, который является специальным помощником президента США по вопросам оружия массового уничтожения и биологической защите. Его назначение связывают с желанием главы Белого дома поменять отношения с РФ: Трамп хочет больше говорить о контроле над вооружениями, в том числе о возможном договоре США — Россия — Китай, передаёт « Интерфакс ».

Ранее, как писал News.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что главы РФ и США могут провести переговоры накануне саммита G20 в Осаке. Для этого, подчеркнул он, должны поступить чёткие сигналы из Вашингтона.