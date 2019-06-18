Старший чиновник по России и Европе Совета национальной безопасности администрации Трампа Фиона Хилл может покинуть свой пост в конце августа. Об этом сообщил журналист The New York Times Питер Бэйкер.
Хилл прошла через бурный период в отношениях между США и Россией и завершит свою работу после встречи, ожидаемой на следующей неделе между Трампом и Путиным в Осаке (Япония) «на полях» саммита G20, — написал он в своём Twitter.
Fiona Hill, the top Russia and Europe adviser at Trump's NSC, will be stepping down at the end of August. A longtime Brookings scholar, she had committed to staying two years and will end up leaving after nearly 2-1/2.
Задачи советника Трампа по России возьмёт на себя Тим Моррисон, который является специальным помощником президента США по вопросам оружия массового уничтожения и биологической защите. Его назначение связывают с желанием главы Белого дома поменять отношения с РФ: Трамп хочет больше говорить о контроле над вооружениями, в том числе о возможном договоре США — Россия — Китай, передаёт «Интерфакс».
Ранее, как писал News.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что главы РФ и США могут провести переговоры накануне саммита G20 в Осаке. Для этого, подчеркнул он, должны поступить чёткие сигналы из Вашингтона.