https://static.news.ru/photo/87b1b79e-9a63-11e9-b44c-fa163e074e61_1024.jpg Рассмотрение в Лефортовском районном суде Москвы апелляционной жалобы на продление ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе Фото: АГН «Москва»

Вопрос с задержанными украинскими моряками за инцидент в Керченском проливе осенью прошлого года нужно решать в рабочем порядке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя недавний призыв к нему со стороны президента Украины Владимира Зеленского освободить их без всяких условий.

Мы спокойно, в рабочем режиме этот вопрос решим, — сказал Путин.

Глава государства призывал, в продолжение темы украинских моряков, не связывать их освобождение и возвращение России в ПАСЕ. Касаемо их поступка Путин напомнил, что даже в руководстве ВСУ считают, что это была преднамеренная и тщательно спланированная провокация бывшего президента страны, сообщает РИА Новости.

Начальник Генштаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Петром Порошенко. Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие! Фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны, — сказал Путин, призвав исходить именно из этих реалий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на брифинге в Киеве, призвал президента России Владимира Путина оказать содействие в возвращении арестованных украинских моряков на родину, писал News.ru.