https://static.news.ru/photo/32981168-98e7-11e9-8d66-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину с призывом освободить моряков, удерживаемых Россией из-за провокации в Керчи. Заявление он сделал на русском языке во время брифинга в Киеве, где в целом политик говорил на украинском.

У нас у всех есть дети, верните детей родителям, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что министр иностранных дел Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по морякам, и потребовал объяснений по этому поводу:

Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины.

В ответе российским дипломатам Климкин вновь потребовал «немедленно и безусловно» освободить украинские корабли и моряков. Таким образом министр отреагировал на ноту российского внешнеполитического ведомства, в которой содержались определённые предложения по данному вопросу. Он считает, что в данном документе Москва «пытается заставить» Киев признать законность «судебного преследования» украинских моряков.

25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», как считает РФ, нарушили её госграницу, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь.

При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту «ведения агрессивной войны».

26 июня один из арестованных моряков сыграл свадьбу в московском СИЗО. После церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для свидания — под присмотром сотрудников следственного изолятора, писал News.ru.