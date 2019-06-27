Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину с призывом освободить моряков, удерживаемых Россией из-за провокации в Керчи. Заявление он сделал на русском языке во время брифинга в Киеве, где в целом политик говорил на украинском.
У нас у всех есть дети, верните детей родителям, — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что министр иностранных дел Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по морякам, и потребовал объяснений по этому поводу:
Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины.
В ответе российским дипломатам Климкин вновь потребовал «немедленно и безусловно» освободить украинские корабли и моряков. Таким образом министр отреагировал на ноту российского внешнеполитического ведомства, в которой содержались определённые предложения по данному вопросу. Он считает, что в данном документе Москва «пытается заставить» Киев признать законность «судебного преследования» украинских моряков.
25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», как считает РФ, нарушили её госграницу, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь.
При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту «ведения агрессивной войны».
26 июня один из арестованных моряков сыграл свадьбу в московском СИЗО. После церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для свидания — под присмотром сотрудников следственного изолятора, писал News.ru.