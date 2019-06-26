Арестованный после провокации в Керченском проливе украинский моряк сыграл свадьбу в московском СИЗО. После церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для свидания — под присмотром сотрудников следственного изолятора.
Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров мечта молодых осуществилась, и сегодня они расписались, — написал на своей странице в Facebook адвокат украинца Николай Полозов.
25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», как считает РФ, нарушили её госграницу, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь.
При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту «ведения агрессивной войны», писал News.ru.