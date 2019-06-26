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Депутат Госдумы Василий Власов попросил главу РЖД Олега Белозёрова создать специальные вагоны для холостых мужчин и незамужних дам, которые могли бы познакомиться во время своего путешествия.

Власов подчеркнул, что в поездах дальнего следования есть отдельные вагоны по классам, а также специальные вагоны для мужчин и для женщин. На некоторых направлениях поездка может длиться больше недели. Поэтому...