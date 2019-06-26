Глава МИД Украины Павел Климкин вновь потребовал от России «немедленно и безусловно» освободить украинские корабли и моряков, которые были арестованы в ходе инцидента в керченском проливе осенью 2018 года.
Таким образом министр отреагировал на ноту российского внешнеполитического ведомства, в которой содержались определённые предложения по данному вопросу.
По словам Климкина, Украина не намерена принимать предложение России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам.
Получили российскую дипломатическую ноту. Россия «отчиталась» о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву, точнее, о своем нежелании это решение выполнять, — написал он на своей странице в Facebook.
Министр иностранных дел Украины считает, что в данном документе Москва «пытается заставить» Киев признать законность «судебного преследования» украинских моряков.
Ранее арестованный после провокации в Керченском проливе украинский моряк сыграл свадьбу в московском СИЗО, писал News.ru.