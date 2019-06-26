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Какие-либо рестрикционные меры со стороны Киева в отношении ПАСЕ, в том числе выход Украины из этой организации, в партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского считают преждевременными и нецелесообразными.

Как заявил глава партии Дмитрий Разумков, возвращение в ПАСЕ российской делегации не повод вести себя столь радикально, а значит, необдуманно. Выходить из ПАСЕ нецелесообразно. Поэтому неконструктивно, неправильно развернуться и уйти,...