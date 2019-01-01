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Перед Новым годом Киев трижды обстрелял ЛНР

mil.gov.ua

в мире [ версия для печати ]

Украинские военные трижды за сутки обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили в представительстве непризнанной республики Донбасса в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«За 31 декабря 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела», — цитирует сообщение РИА Новости.

Обстрелам из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия подверглись районы населённых пунктов Лозовое, Славяносербск и Смелое. В ЛНР заявили, что по территории республики было выпущено более 50 снарядов.

Как писал News.ru, участники контактной группы поддержали решение ввести режим устойчивого и бессрочного прекращение огня в Донбассе с 29 декабря. Позднее в представительстве самопровозглашённой ДНР в СЦКК обвинили украинских военных в обстреле посёлка к северу от Донецка.


#донбасс #украина #лнр #обстрелы
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