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ДНР: украинские силовики нарушили перемирие

Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

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В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские военные обстреляли посёлок к северу от Донецка. Данным действием ВСУ нарушили «новогоднее перемирие».

«В 12:30 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению от населенного пункта Пески к населенному пункту Жабичево, применялось стрелковое оружие», — цитирует ДАН заявление представительства.

Ранее режим прекращения огня стороны ввели с полуночи 29 декабря. Он был согласован участниками минской контактной группы 27 декабря 2018 года. Исполняющий обязанности главы МИДа самопровозглашённой ЛНР Владислав Дейнего назвал это решение «очень важным результатом накануне Нового года и Рождества, зимних каникул», который получен в напряжённых условиях и даёт надежду жителям на спокойные праздничные дни.

Как писал News.ru, украинские силовики подорвались на собственном минном поле при попытке наступления на нейтральную зону к югу Донецкой области. В результате взрывов погибли двое украинских военных, ещё трое получили ранения.


#украина #война #ДНР #перемирие
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