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Контактная группа утвердила перемирие в Донбассе

Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Участники контактной группы поддержали решение ввести режим устойчивого и бессрочного прекращение огня в Донбассе с 01:01 мск 29 декабря.

Исполняющий обязанности главы МИД самопровозглашённой ЛНР Владислав Дейнего назвал это решение «очень важным результатом накануне Нового года и Рождества, зимних каникул», который получен в напряжённых условиях и который даёт надежду жителям на спокойные праздничные дни.  

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в самопровозглашённой республике готовы соблюдать согласованное с 29 декабря перемирие. 

News.ru писал, что практически вся «серая зона» в Донбассе находится под контролем Вооружённых сил Украины. «Серой зоной» называется территория, установленная Минскими соглашениями, разделяющая украинские силы и ополченцев ДНР и ЛНР. В эту зону запрещено вводить любые войска.


#донбасс #перемирие
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