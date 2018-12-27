Контактная группа утвердила перемирие в Донбассе

https://news.ru/storage/news/b8a9afa1afbe8d890db4e9a6c4142860/5e820db8-24d6-444b-ad79-6f01df08c9a1_850.jpg Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники контактной группы поддержали решение ввести режим устойчивого и бессрочного прекращение огня в Донбассе с 01:01 мск 29 декабря.

Исполняющий обязанности главы МИД самопровозглашённой ЛНР Владислав Дейнего назвал это решение «очень важным результатом накануне Нового года и Рождества, зимних каникул», который получен в напряжённых условиях и который даёт надежду жителям на спокойные праздничные дни.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в самопровозглашённой республике готовы соблюдать согласованное с 29 декабря перемирие.

News.ru писал, что практически вся «серая зона» в Донбассе находится под контролем Вооружённых сил Украины. «Серой зоной» называется территория, установленная Минскими соглашениями, разделяющая украинские силы и ополченцев ДНР и ЛНР. В эту зону запрещено вводить любые войска.