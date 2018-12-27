Контактная группа утвердила перемирие в Донбассе

Участники контактной группы поддержали решение ввести режим устойчивого и бессрочного прекращение огня в Донбассе с 01:01 мск 29 декабря.
Исполняющий обязанности главы МИД самопровозглашённой ЛНР Владислав Дейнего назвал это решение «очень важным результатом накануне Нового года и Рождества, зимних каникул», который получен в напряжённых условиях и который даёт надежду жителям на спокойные праздничные дни.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в самопровозглашённой республике готовы соблюдать согласованное с 29 декабря перемирие.
News.ru писал, что практически вся «серая зона» в Донбассе находится под контролем Вооружённых сил Украины. «Серой зоной» называется территория, установленная Минскими соглашениями, разделяющая украинские силы и ополченцев ДНР и ЛНР. В эту зону запрещено вводить любые войска.