Образец стальной стены Трампа распилили обычной пилой

Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки проверило образцы стальных реек, из которой планировалось возвести мощную стену на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп называл этот забор абсолютно надёжным для защиты границы и дал указание военнослужащим и сотрудникам пограничного патруля проверить стену на прочность.

Издание NBC News разместило результаты эксперимента. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что этот «суперпрочный забор» можно разрушить с помощью обычных инструментов.

