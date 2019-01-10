Образец стальной стены Трампа распилили обычной пилой

Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки проверило образцы стальных реек, из которой планировалось возвести мощную стену на границе с Мексикой.
Президент США Дональд Трамп называл этот забор абсолютно надёжным для защиты границы и дал указание военнослужащим и сотрудникам пограничного патруля проверить стену на прочность.
Издание NBC News разместило результаты эксперимента. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что этот «суперпрочный забор» можно разрушить с помощью обычных инструментов.
Dept. of Homeland Security testing of a steel slat prototype for border wall proved it could be cut through with a saw, according to a report by DHS. https://t.co/XxIbERSlhS— NBC News (@NBCNews) 10 января 2019 г.
По заказу администрации Дональда Трампа были изготовлены восемь стальных и бетонных образцов, которые возвели в штате Калифорния. Президент США лично осмотрел варианты и выбрал прочные стальные рейки для возведения стены. После этого Трамп пообещал, что граница с Мексикой будет «оформлена красиво и художественно», писал News.ru.