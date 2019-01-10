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Образец стальной стены Трампа распилили обычной пилой

Дональд Трамп (слева) K.C. Alfred/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп (слева)

в мире [ версия для печати ]

Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки проверило образцы стальных реек, из которой планировалось возвести мощную стену на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп называл этот забор абсолютно надёжным для защиты границы и дал указание военнослужащим и сотрудникам пограничного патруля проверить стену на прочность.

Издание NBC News разместило результаты эксперимента. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что этот «суперпрочный забор» можно разрушить с помощью обычных инструментов.

По заказу администрации Дональда Трампа были изготовлены восемь стальных и бетонных образцов, которые возвели в штате Калифорния. Президент США лично осмотрел варианты и выбрал прочные стальные рейки для возведения стены. После этого Трамп пообещал, что граница с Мексикой будет «оформлена красиво и художественно», писал News.ru.


#дональдтрамп #сша #МЕКСИКА #границы
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