Обама в костюме Санты поздравил больных детей

Экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама переоделся в костюм Санта-Клауса и пришёл в Национальную детскую больницу города Вашингтон. Он поздравил с рождеством детей из малоимущих семей и подарил им подарки.

Бывший глава государства надел красную шапку волшебного персонажа и принёс с собой сказочный мешок, передаёт Daily Mail. Он вручил детям, находящимся на лечении, машинки на радиоуправлении, пазлы, игрушечные грузовики, маникюрные лаки и другие презенты.

Одна из маленьких пациенток не могла подняться с кровати, поэтому он зашёл к ней в палату сам и станцевал для неё.

После этого Обама исполнил песню We Wish You a Merry Christmas вместе с врачами и медсёстрами.

Merry Christmas and happy holidays to the extraordinary kids, families, and staff at Children’s National. And thanks for humoring me as your stand-in Santa. https://t.co/mFmYCVk7cr