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Обама в костюме Санты поздравил больных детей

Барак Обама SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Барак Обама

в мире [ версия для печати ]

Экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама переоделся в костюм Санта-Клауса и пришёл в Национальную детскую больницу города Вашингтон. Он поздравил с рождеством детей из малоимущих семей и подарил им подарки.

Бывший глава государства надел красную шапку волшебного персонажа и принёс с собой сказочный мешок, передаёт Daily Mail. Он вручил детям, находящимся на лечении, машинки на радиоуправлении, пазлы, игрушечные грузовики, маникюрные лаки и другие презенты.

Одна из маленьких пациенток не могла подняться с кровати, поэтому он зашёл к ней в палату сам и станцевал для неё.

После этого Обама исполнил песню We Wish You a Merry Christmas вместе с врачами и медсёстрами.

«Сейчас не самое простое время — как папа двух девочек, я могу себе это представить. И в сложившейся ситуации тот факт, что у нас есть медсёстры, доктора и другие люди, которые заботятся о наших детях и присматривают за ними, и слушают их и друг друга, и держат их за руку… это очень важно», — сказал бывший президент.

Ранее News.ru сообщал, что бывший глава США Барак Обама признался, что в студенческие годы закурил сигарету в Диснейленде, за что был выгнан охраной. По его словам, на преступление его подтолкнули друзья.


#дети #БОЛЬНИЦА #баракобама
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