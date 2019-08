По его словам, глобальные меры реагирования указывают на то, что мир не станет «стоять в стороне и смотреть, как это ужасное оружие применяется без последствий».

We welcome unwavering US support today, with the introduction of Chemical & Biological Weapons Sanctions in response to Russia’s use of a deadly nerve agent in Salisbury. Continued global response shows we will not stand & watch these horrific weapons be used without consequences