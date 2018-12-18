Лондон: делаем всё возможное для российских моряков

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Сухогруз «Кузьма Минин»

Лондон в полной мере обеспечит безопасность экипажа российского сухогруза «Кузьма Минин», севшего на мель у побережья Великобритании, заявил замглавы МИД Соединённого Королевства Алан Данкан.

В данный момент идёт операция по «освобождению» судна, она может продлиться до 20:00 по московскому времени, пишет РИА Новости.

A 16,000 tonne Russian cargo ship ran aground in the early hours of this morning just off Gyllyngvase Beach in #Cornwall, as strong winds whipped across southwest #England.



Read the full story here: https://t.co/1MVfdxENXb pic.twitter.com/ruUuUGRwC2 — Sky News (@SkyNews) 18 декабря 2018 г.

Инцидент произошёл 18 декабря 2018 года. Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами Российской Федерации.

Ранее News.ru сообщал о ЧП с сухогрузом в Керченском проливе. Пограничники РФ эвакуировали семерых украинских моряков с судна, у которого образовалась течь из-за трещины в трюме.