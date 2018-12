Лондон: делаем всё возможное для российских моряков

Лондон в полной мере обеспечит безопасность экипажа российского сухогруза «Кузьма Минин», севшего на мель у побережья Великобритании, заявил замглавы МИД Соединённого Королевства Алан Данкан.

В данный момент идёт операция по «освобождению» судна, она может продлиться до 20:00 по московскому времени, пишет РИА Новости.

A 16,000 tonne Russian cargo ship ran aground in the early hours of this morning just off Gyllyngvase Beach in #Cornwall, as strong winds whipped across southwest #England.



