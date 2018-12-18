USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Лондон: делаем всё возможное для российских моряков

Сухогруз «Кузьма Минин» youtube.com/Roads L

Сухогруз «Кузьма Минин»

в мире [ версия для печати ]

Лондон в полной мере обеспечит безопасность экипажа российского сухогруза «Кузьма Минин», севшего на мель у побережья Великобритании, заявил замглавы МИД Соединённого Королевства Алан Данкан.

В данный момент идёт операция по «освобождению» судна, она может продлиться до 20:00 по московскому времени, пишет РИА Новости.

Инцидент произошёл 18 декабря 2018 года. Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами Российской Федерации.

Ранее News.ru сообщал о ЧП с сухогрузом в Керченском проливе. Пограничники РФ эвакуировали семерых украинских моряков с судна, у которого образовалась течь из-за трещины в трюме.


#россия #Лондон
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
происшествия 11:16, 18 декабря 2018
Российское судно село на мель у берегов Великобритании
происшествия 21:48, 10 октября 2018
Пограничники помогли экипажу получившего пробоину сухогруза
Лента новостей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
общество 16:29
Найденные в НМИЦ трупы могут свидетельствовать о преступлении
технологии 16:25
Нейросети станут центральной темой форума «Армия»
спорт 16:25
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР
Другие новости
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top