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Израиль признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Boris Vergara/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Израиль решил поддержать кандидатуру лидера республиканской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Израиль присоединяется к Соединенным Штатам, Канаде, большинству стран Латинской Америки и стран Европы в признании нового лидерства в Венесуэле», -написал Нетаньяху в своём аккаунте в Twitter

Ранее Израиль держал нейтральную позицию, отказавшись осудить режим президента Николаса Мадуро по призыву Госдепа. Власти страны тогда сослались на заботу о судьбе шести тысяч евреев, проживающих в Венесуэле. Почти все венесуэльские евреи сосредоточены в Каракасе, где действуют общинные центры, синагоги и школы. За последние десять лет численность общины значительно сократилась из-за тяжёлого экономического положения и антиизраильской политики президента Николаса Мадуро — многие уехали в США, Панаму, Мексику или Израиль.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель правительства Испании Педро Санчес пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поддержать кандидатуру Хуана Гуайдо, если не будет назначена дата выборов в стране, писал News.ru


#израиль #ХуанГуайдо
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