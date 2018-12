Илон Маск «покраснел» от стыда из-за российского двигателя

Миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным. Механизм используется в американской ракете-носителе Atlas-5.

Изобретателю нравится идея конструкции детища НПО «Энергомаш». Инженер упрекнул штатовских производителей за использование зарубежного оборудования в «родных» ступенях космических аппаратов.

It’s embarrassing that Boeing/Lockheed need to use a Russian engine on Atlas, but that engine design is brilliant