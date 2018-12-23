Илон Маск «покраснел» от стыда из-за российского двигателя

https://news.ru/storage/news/97802a55f2904f8918b4faa667c0f68b/18e0000f-e41a-4399-babb-04c2699dd018_850.jpg NASA/Bill Ingalls/public domain/wikipedia.org

Миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным. Механизм используется в американской ракете-носителе Atlas-5.

Изобретателю нравится идея конструкции детища НПО «Энергомаш». Инженер упрекнул штатовских производителей за использование зарубежного оборудования в «родных» ступенях космических аппаратов.

«Стыдно, что (компаниям) Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на (ракете) Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», — написал Маск в своём Twitter.

It’s embarrassing that Boeing/Lockheed need to use a Russian engine on Atlas, but that engine design is brilliant — Elon Musk (@elonmusk) 22 декабря 2018 г.

Российский жидкостный ракетный двигатель РД-180 выполнил 85 полётов. Он применяется в первой отделяемой части американской Atlas-5.

Ранее News.ru сообщал об открытии Илоном Маском скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом. Для быстрого проезда по путепроводу у автомобилей будут созданы боковые выдвижные колеса, которые при необходимости могут выдвигаться и убираться. Разрешённая скорость — 240 км/ч.