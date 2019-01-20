Трамп заскучал по изменению климата

https://news.ru/storage/news/c8394b5d980ee2b6f985cebe13a68ee5/43316f19-0fda-439d-a999-e8ea65e488d5_850.jpg Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал сограждан оставаться дома из-за сильных метелей и похолодания. Погода стала причиной отмены тысяч рейсов в Соединённых Штатах.

«Удивительно, насколько сильная эта метель. Было бы неплохо почувствовать сейчас толику старого доброго глобального потепления!» — написал глава Белого дома в своём официальном Twitter.

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2019 г.

Два человека стали жертвами природных катаклизмов 18 января 2019 года в Висконсине — их автомобиль на большой скорости выехал с дорожного полотна и врезался в дерево. На следующий день в ДТП возле города Канзас-Сити погиб ещё один водитель.

Ранее News.ru сообщал о том, что 20 января исполнилось два года с того момента, как Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв соответствующую присягу на ступенях Капитолия. Лидера назвали символом войны за экономику и белых мужчин.