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Трамп заскучал по изменению климата

Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп призвал сограждан оставаться дома из-за сильных метелей и похолодания. Погода стала причиной отмены тысяч рейсов в Соединённых Штатах.

«Удивительно, насколько сильная эта метель. Было бы неплохо почувствовать сейчас толику старого доброго глобального потепления!» — написал глава Белого дома в своём официальном Twitter.

Два человека стали жертвами природных катаклизмов 18 января 2019 года в Висконсине — их автомобиль на большой скорости выехал с дорожного полотна и врезался в дерево. На следующий день в ДТП возле города Канзас-Сити погиб ещё один водитель.

Ранее News.ru сообщал о том, что 20 января исполнилось два года с того момента, как Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв соответствующую присягу на ступенях Капитолия. Лидера назвали символом войны за экономику и белых мужчин.


#дональдтрамп #сша #глобальноепотепление
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