Трамп заскучал по изменению климата

Президент США Дональд Трамп призвал сограждан оставаться дома из-за сильных метелей и похолодания. Погода стала причиной отмены тысяч рейсов в Соединённых Штатах.

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now!