Три человека погибли в США из-за снегопадов

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Снегопады с заносами и образованием наледи в США привели к смертельным ДТП. В результате аварий из-за непогоды в штатах Висконсин и Канзас погибли три человека.

Два человека погибли 18 января в Висконсине, когда их автомобиль на большой скорости выехал с дорожного полотна и врезался в дерево. На следующий день в ДТП возле города Канзас-Сити погиб ещё один автомобилист, пишет The New York Times.

Власти оказавшихся под воздействием стихии штатов настоятельно советовали воздерживаться от поездок на личном транспорте. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо временно запретил на большей части дорог штата вождение автофургонов с прицепами и автобусов. В соседнем штате Пенсильвания введён режим ЧС.

Как писал ранее News.ru, примерно 2000 рейсов отменены в США из-за сильных снегопадов. С проблемами столкнулись аэропорты штатов Среднего Запада и северо-востока страны.