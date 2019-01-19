Несколько тысяч рейсов отменены из-за снегопадов в США

https://news.ru/storage/news/953e0d142112e3fe95a672fba0dc282f/80e11274-f3d7-4fbb-9be9-365f93b8f0bd_850.jpg Nicolaus Czarnecki/Global Look Press

Примерно две тысячи рейсов отменены в США из-за сильных снегопадов.

По информации специализированного сайта FlightAware, с проблемами столкнулись аэропорты штатов Среднего Запада и северо-восточного региона страны.

Ранее News.ru писал, что зимнюю грозу, которая прошла в столице в ночь на 19 января, не зафиксировала ни одна из городских метеостанций. По словам синоптиков, подобное погодное явление — очень редкое. Они уточнили, что в последний раз москвичи могли наблюдать молнии зимой в феврале 2015 года.