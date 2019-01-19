Синоптики рассказали о зимней грозе в Москве

https://news.ru/storage/news/3c2a9f3fe649b855a088345394fa7b32/2ef3f84c-7c73-4db4-8692-2499d28032b8_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Зимнюю грозу, которая прошла в столице в ночь на 19 января, не зафиксировала ни одна из городских метеостанций.

По словам синоптиков, подобное погодное явление — очень редкое.

«К сожалению, ни одна из метеостанций Москвы и области это явление не отметила, но не верить сообщениям очевидцев этого явления в социальных сетях мы не можем», — отметили специалисты.

Они уточнили, что в последний раз москвичи могли наблюдать молнии зимой в феврале 2015 года. Всего за последние 50 лет в холодное время года гроза гремела девять раз, передаёт центр погоды «Фобос».

Ранее News.ru писал, что облачная погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается 19 января в московском регионе. Днём в Москве столбики термометров будут показывать от четырёх до шести градусов ниже нуля, в ночные часы — от пяти до семи градусов мороза.