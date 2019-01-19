Синоптики рассказали о зимней грозе в Москве

Зимнюю грозу, которая прошла в столице в ночь на 19 января, не зафиксировала ни одна из городских метеостанций.
По словам синоптиков, подобное погодное явление — очень редкое.
«К сожалению, ни одна из метеостанций Москвы и области это явление не отметила, но не верить сообщениям очевидцев этого явления в социальных сетях мы не можем», — отметили специалисты.
Они уточнили, что в последний раз москвичи могли наблюдать молнии зимой в феврале 2015 года. Всего за последние 50 лет в холодное время года гроза гремела девять раз, передаёт центр погоды «Фобос».
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Итак! Крещение! Время примерно 00:30-1:00ч Ко мне приехала школьная подруга из Архангельска и решили поснимать из окна как люди в прорубе купаются. И хоп! Вспышка! Она спрашивает «эт чё такое было?» Молчим, втыкаем И бах! Гром И такие э...не поняли..гроза?!?! И снег при этом падает. Повторилось сее действие ещё дважды- молния, следом громыхает. Всегда же после сверкания гром. Это так круто и необычно для Москвы в январе Я бы на месте купающихся в прорубе наделала бы в этот самый прорубь от страха Потом поднялась буря: снег усилился, ветер вжихчто фонарей почти не видно стало. Короче точно кто-то наверху постарался Смотреть со звуком Православных с крещением #москва #крещение #гроза
Ранее News.ru писал, что облачная погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается 19 января в московском регионе. Днём в Москве столбики термометров будут показывать от четырёх до шести градусов ниже нуля, в ночные часы — от пяти до семи градусов мороза.