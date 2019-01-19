Гололедица ожидается в Москве и области

https://news.ru/storage/news/f2d707799a9ead2fa640fd9328748112/45abc09f-f642-4c8c-bd79-f732ef2b7dea_850.jpg АГН "Мсоква"

Облачная погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается 19 января в московском регионе. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём Москве столбики термометров будут показывать от четырёх до шести градусов ниже нуля, в ночные часы — от пяти до семи градусов мороза. В Подмосковье днём будет от трёх до восьми мороза, ночью — пяти до семи ниже нуля, говорится на сайте ведомства.

Ветер западного направления будет дуть в дневное время со скоростью 5−10 м/с, ночью его направление изменится на юго-западное, скорость останется прежней. Атмосферное давление в столичном регионе составит 743 мм рт. ст.

Как писал News.ru, ранее ночь с 17 на 18 января стала самой тёплой с начала зимы в Москве. Ранним утром столбики термометров показали плюс 1,9 градуса.