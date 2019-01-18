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Самая тёплая ночь с начала зимы прошла в Москве

Зыков Кирилл/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Московская ночь с 17 на 18 января стала самой тёплой с начала зимы. Ранним утром столбики термометров показали плюс 1,9 градуса.

По данным синоптиков, до этого самый высокий показатель температуры воздуха для зимних месяцев был зафиксирован 10 декабря и составил 1,6 градуса тепла.

Специалисты отметили, что температурный рекорд для 18 января в столице был установлен в 2007 году, когда воздух прогрелся до 5,2 градуса, передаёт Гидрометцентр России.

Ранее News.ru писал, что небольшие осадки в виде мокрого снега, а также ветер и гололедица ожидаются 18 января в столичном регионе. Температура составит в дневные часы от нуля до двух градусов тепла, ночью столбики термометра покажут от четырёх до шести градусов мороза. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 5−10 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с.


#москва #погода #зима #потепление
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