Самая тёплая ночь с начала зимы прошла в Москве

https://news.ru/storage/news/cc608069ad8bff80b8681dbb0782b67f/9dc21d1d-47cd-49e0-9831-8437d823a9cd_850.jpg Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Московская ночь с 17 на 18 января стала самой тёплой с начала зимы. Ранним утром столбики термометров показали плюс 1,9 градуса.

По данным синоптиков, до этого самый высокий показатель температуры воздуха для зимних месяцев был зафиксирован 10 декабря и составил 1,6 градуса тепла.

Специалисты отметили, что температурный рекорд для 18 января в столице был установлен в 2007 году, когда воздух прогрелся до 5,2 градуса, передаёт Гидрометцентр России.

Ранее News.ru писал, что небольшие осадки в виде мокрого снега, а также ветер и гололедица ожидаются 18 января в столичном регионе. Температура составит в дневные часы от нуля до двух градусов тепла, ночью столбики термометра покажут от четырёх до шести градусов мороза. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 5−10 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с.