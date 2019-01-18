Ветер и мокрый снег ожидают москвичей

Небольшие осадки в виде мокрого снега, а также ветер и гололедица ожидаются 18 января в Москве. Сообщение об этом опубликовано на сайте Гидрометцентра Р Ф.
Температура в столице составит в дневные часы от нуля до двух градусов тепла, ночью столбики термометра покажут от четырёх до шести градусов мороза. В Подмосковье днём температура будет находиться в пределах от минус трёх до плюс двух градусов. Ночью — от трёх до восьми градусов мороза, говорится на сайте ведомства.
Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 5−10 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление днём составит 736 мм рт. ст., в ночь на 19 января показатели поднимутся на один пункт.
Как писал News.ru, крещенские морозы в столичном регионе в этом году будут слабыми. По словам синоптиков, для этих чисел января погода окажется довольно мягкой.