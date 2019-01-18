Ветер и мокрый снег ожидают москвичей

https://news.ru/storage/news/3f3fc372f0ee5a6d491b14a6c9673108/9163e0cd-1c84-4429-ab96-9a92b0ef6315_850.jpg Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Небольшие осадки в виде мокрого снега, а также ветер и гололедица ожидаются 18 января в Москве. Сообщение об этом опубликовано на сайте Гидрометцентра Р Ф.

Температура в столице составит в дневные часы от нуля до двух градусов тепла, ночью столбики термометра покажут от четырёх до шести градусов мороза. В Подмосковье днём температура будет находиться в пределах от минус трёх до плюс двух градусов. Ночью — от трёх до восьми градусов мороза, говорится на сайте ведомства.

Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 5−10 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление днём составит 736 мм рт. ст., в ночь на 19 января показатели поднимутся на один пункт.

Как писал News.ru, крещенские морозы в столичном регионе в этом году будут слабыми. По словам синоптиков, для этих чисел января погода окажется довольно мягкой.