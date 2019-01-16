Синоптики рассказали о погоде в день Крещения

https://news.ru/storage/news/576846d50e7ae3afc43a9d19fa3edb7a/900b1a41-18e3-48d8-a995-28377471f5b8_850.jpg Зыков Кирилл/АГН "Москва"

Крещенские морозы в Москве в этом году будут слабыми. По словам синоптиков, для этих чисел января погода окажется довольно мягкой.

Как рассказала ведущий специалист «Фобоса» Елена Волосюк, 18 января в Москве «ожидается пасмурная погода и оттепель».

«Но волна тепла быстро придёт и быстро схлынет — уже в крещенскую ночь температура снизится и к утру субботы — до 4−6 градусов ниже нуля. Оттепели уже не будет, но и 20-градусных морозов мы не ждём», — цитирует РИА Новости синоптика.

Ранее News.ru писал, что крещенские купания в Магадане могут отменить из-за состояния льда в бухте Гертнера, а также надвигающегося на Охотское море мощного циклона. Дело в том, что лёд в бухте Гертнера — месте традиционных крещенских купаний — «покрыт сетью замёрзших крестообразных трещин, вдоль побережья сильно деформирован», пояснил начальник Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артём Климашевский.