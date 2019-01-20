МИД РФ предупредил об отмене авиарейсов в США

https://news.ru/storage/news/300a87cabf4410959fd96099f833a987/52fd5e43-b3d5-45c7-8f5d-d0008c862693_850.jpg Stephen Simpson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД РФ предупредил россиян о сложных погодных условиях в центральной и северо-восточной части США. Это стало причиной отмены более одной тысячи авиарейсов.

На работу аэропортов Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и ряда других городов повлияли сильные ливни и снегопады. Об этом ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России сообщил в Twitter.

В сообщении также указывается, что из-за непогоды в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введён режим чрезвычайного положения.

#США - из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тыс. авиарейсов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения pic.twitter.com/UdD5oVIp6y — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 19 января 2019 г.

Телекомпания CNN отмечает, что последствия снегопадов могут затронуть более 100 млн человек во многих штатах.

Ранее News.ru сообщал, что циклон отрезал от мира север Сахалина. Сместившийся на север острова циклон стал причиной отмены занятий в школах и задержки авиарейсов в Охинском районе Сахалина.