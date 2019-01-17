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Циклон отрезал от мира север Сахалина

Сергей Булкин/News.ru

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Сместившийся на север Сахалина циклон стал причиной отмены занятий в школах и задержки авиарейсов в Охинском районе островного региона. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Гусев.

На район с ночи 16 января обрушилась метель, из-за чего пришлось отменять занятия для школьников, которые обучаются в две смены. Циклон внёс коррективы и в работу местного аэропорта, передаёт РИА Новости.

По данным табло сайта аэропорта, на три часа задержан вылет рейса в Южно-Сахалинск. Улучшения погоды ждут пассажиры из Охи в Хабаровск и обратно.

По совам Гусева, высота снежного покрова за ночь достигла 30 см, из-за чего дорожники перекрыли трассу Оха — Ноглики.

Как писал News.ru, 15 января бригады энергетиков «Сахалинэнерго» перевели в режим повышенной готовности в связи с циклоном. До этого была перекрыта паромная переправа, соединяющая Сахалин с материком.


#сахалин #циклон #снегопад
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