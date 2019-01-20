Трамп стал символом войны за экономику и белых мужчин

https://news.ru/storage/news/add5d7fdf32d27422b75d544ab16212c/2b04567b-0af4-4c8d-a2a4-c9a130c8bf1e_850.jpg Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

Как эксцентричный бизнесмен превратился во врага Вашингтона

20 января исполнилось два года с того момента, как Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв соответствующую присягу на ступенях Капитолия. News.ru попытался суммировать, чем был интересен этот период работы 45-го президента Соединенных Штатов.

Пожалуй, любой критик Трампа скажет, что основной проблемой президентства эксцентричного миллиардера является разница между его обещаниями и поступками. Так, еще в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно указывал на необходимость оптимизировать американское участие в военных кампаниях, которые происходят за рубежом. И вроде бы он приблизился к выполнению этого обещания, когда анонсировал недавно вывод контингента США из Сирии. Однако позже его помощники, по-видимому, попытались сгладить негативное впечатление экспертов и политиков от подобного решения: сирийский «исход» широко рассматривался как подарок стратегическим противникам США в Сирии. Они заявили, что уход из Сирии будет постепенным. Да и сам Трамп, очевидно, решил сделать шаг назад, объявив, что в Ираке войска останутся — осуществлять трансграничные атаки на джихадистов.

Впрочем, всё это по-прежнему ставит вопрос о том, что американская политика становится более трудно прогнозируемой, чем раньше. Вероятно, в перспективе это может вызвать серьезную международную эскалацию с учетом того, что не одна Америка ведет себя непредсказуемо.

Внутриполитическая жизнь при Трампе стала заметно динамичнее. Заморозка финансирования части исполнительных ведомств в Соединённых Штатах — так называемый шатдаун — была вызвана несогласием Демократической партии с включением в проект бюджета пункта о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, которая, как считают Трамп и его соратники в Республиканской партии, будет надежно защищать территорию США от вторжения нелегальных мигрантов. Конечно, это не что иное, как попытка 45-го президента США выполнить свои предвыборные обещания, особенно на фоне приближения президентской гонки — 2020. Само ограждение для границы длиной в 3145 км не проходит испытания на прочность: под него легко сделать подкоп или попросту распилить конструкцию. Да и делая предвыборные обещания, Трамп уверял, что заставит платить за строительство подобной стены самих мексиканцев. Пока нет очевидных свидетельств, что Мексика готова финансировать сооружение. Да и торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой ждет своей ратификации. The White House/flickr.com

Чего добился 45-й президент США, так это роста заработной платы. После нескольких лет стагнации цифры идут вверх. Правда, в других областях экономические показатели Трампа выглядят более спорно и противоречиво. Уровень безработицы близок к тем уровням, которые были во времена первой высадки на Луну. В декабре она только возросла. Безусловно, следует признать, что сегодня при Трампе создано около 5 млн дополнительных рабочих мест. Однако аналитики склонны связывать положительную динамику в этой области с тем, что еще было сделано при экс-президенте США Бараке Обаме. Сам 44-й президент, которого избрали во времена экономического кризиса, «сделал» 10 млн рабочих мест суммарно за два срока. Рекордсменом пока что остается Билл Клинтон. Количество рабочих мест, которые появились во времена его президентства, оценивается в 23 млн.

Результат начатых Трампом экономических войн с иностранными государствами, в том числе с Китаем, пока не так очевиден. Однако президент настаивает на том, что это позволит принести пользу экономике США.

Неочевидной заслугой Дональда Трампа считается то, что его вице-президент и один из самых близких людей в администрации Майкл Пенс пока еще находится на своем месте. Продолжающаяся кадровая чехарда внутри администрации внушала опасения, что близкий советник президента, который выполняет важные задания на высоком уровне, покинет Белый дом из-за недоговороспособности Трампа. Из-за противоречий с главой Белого дома свое место покинул глава Пентагона Джеймс Мэттис, считавшийся одним из важных людей в администрации, которые могут сдерживать подчас необдуманные инициативы главы государства. Пост госсекретаря оставил и Рекс Тиллерсон, который был замечен в открытом конфликте с Трампом. С такой печальной тенденцией внутри Белого дома эксперты склонны давать неутешительные прогнозы насчет того, что будет происходить с администрацией в будущем.

Другой заметной тенденцией президентства Дональда Трампа становится то, что он и лидер сенатского большинства Митч Макконнелл делают всё возможное, чтобы обеспечить господство белых мужчин в судебных органах США. В течение двух лет они пытались протолкнуть в суды своих ставленников с консервативными взглядами, назначение которых можно назвать пожизненным. Укомплектование судов людьми со взглядами, близкими к Трампу, означает появление серьезного актива в руках главы государства. Это может казаться нормальным для республиканцев, однако на самом деле это исключительно продукт стратегии Макконнелла. Ранее он заблокировал десятки кандидатов от Обамы в федеральные суды.