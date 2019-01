Дональд Трамп обещал разорить Турцию в случае атаки на курдов

Президент США Дональд Трамп предупредил Анкару о последствиях возможной атаки на сирийских курдов после вывода американских войск из арабской страны. По его словам, Соединённые Штаты разорят Турцию, если это произойдёт.

При этом он также обратился к курдам и попросил их не провоцировать Анкару на радикальные меры. Кроме того, Трамп предложил создать 32-километровую буферную зону.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....