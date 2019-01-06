Бульдог-грязнуля стал звездой Интернета

Щенок бульдога по имени Роуз приняла грязевую ванну. Во время «процедуры» к собаке подошла хозяйка и решила запечатлеть бесценные кадры на камеру.
my aunt got a new puppy and sent us this video and I think I’ve watched it approximately 37 times pic.twitter.com/LCNZMU5urL— sash (@sarahashlev) 30 декабря 2018 г.
Питомец с явным удовольствием купался в луже, не брезгуя размазать экологически чистый «макияж» по всей мордочке. Внезапно игрища прекратились — озорница встала и направилась к дому на всех четырёх лапах, как говорится, по колено в грязи.
Мощный рывок слегка неуклюжей Роуз поверг хозяйку в шок, и она закричала. Небольшой видеоролик опубликован на сайте Twitter пользователем под ником Sash, судя по всему, племянницей автора сюжета.
«Я думаю, что посмотрела это видео примерно 37 раз <…>. Моей тёте пришлось три часа отмывать дом», — добавила девушка.
.Видео набрало около 5,5 млн просмотров и почти 300 тысяч лайков.
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