Бульдог-грязнуля стал звездой Интернета

Щенок бульдога по имени Роуз приняла грязевую ванну. Во время «процедуры» к собаке подошла хозяйка и решила запечатлеть бесценные кадры на камеру.

my aunt got a new puppy and sent us this video and I think I’ve watched it approximately 37 times pic.twitter.com/LCNZMU5urL