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Бульдог-грязнуля стал звездой Интернета

Скриншот twitter.com/sarahashlev

в мире [ версия для печати ]

Щенок бульдога по имени Роуз приняла грязевую ванну. Во время «процедуры» к собаке подошла хозяйка и решила запечатлеть бесценные кадры на камеру.

Питомец с явным удовольствием купался в луже, не брезгуя размазать экологически чистый «макияж» по всей мордочке. Внезапно игрища прекратились — озорница встала и направилась к дому на всех четырёх лапах, как говорится, по колено в грязи.

Мощный рывок слегка неуклюжей Роуз поверг хозяйку в шок, и она закричала. Небольшой видеоролик опубликован на сайте Twitter пользователем под ником Sash, судя по всему, племянницей автора сюжета.

«Я думаю, что посмотрела это видео примерно 37 раз <…>. Моей тёте пришлось три часа отмывать дом», — добавила девушка.

.Видео набрало около 5,5 млн просмотров и почти 300 тысяч лайков.

Ранее News.ru сообщал о капской кобре, присмотревшей себе в качестве временного жилища куртку путешественницы из ЮАР. Аспида разоблачили во время сбора чемодана. Пресмыкающееся выползло из убежища и начало извиваться на полу гостиничного номера, демонстрируя знаменитый атрибут сородичей — капюшон. Позже жёлтую змею поймали.


#интернет #собаки
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