Бульдог-грязнуля стал звездой Интернета

https://news.ru/storage/news/3921b7981da9df4414e8945cbfc37826/e5dc78c5-680f-4f71-88d7-5c7c0d5252c0_850.jpg Скриншот twitter.com/sarahashlev

Щенок бульдога по имени Роуз приняла грязевую ванну. Во время «процедуры» к собаке подошла хозяйка и решила запечатлеть бесценные кадры на камеру.

my aunt got a new puppy and sent us this video and I think I’ve watched it approximately 37 times pic.twitter.com/LCNZMU5urL — sash (@sarahashlev) 30 декабря 2018 г.

Питомец с явным удовольствием купался в луже, не брезгуя размазать экологически чистый «макияж» по всей мордочке. Внезапно игрища прекратились — озорница встала и направилась к дому на всех четырёх лапах, как говорится, по колено в грязи.

Мощный рывок слегка неуклюжей Роуз поверг хозяйку в шок, и она закричала. Небольшой видеоролик опубликован на сайте Twitter пользователем под ником Sash, судя по всему, племянницей автора сюжета.

«Я думаю, что посмотрела это видео примерно 37 раз <…>. Моей тёте пришлось три часа отмывать дом», — добавила девушка.

.Видео набрало около 5,5 млн просмотров и почти 300 тысяч лайков.

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