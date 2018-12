Более 40 человек стали жертвами серии терактов в Кабуле

В столице Афганистана Кабуле произошёл очередной крупный теракт — у одного из правительственных зданий прогремели сразу три взрыва.

В результате погибли по меньшей мере 43 человека, ещё 10 получили ранения, сообщает афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на Минздрав страны.

At least 43 people were killed, and 10 others were wounded after a group of attackers stormed a government building in #Kabul on Monday, spokesman for Ministry of Public Health, Wahid Majrooh confirmed. #Afghanistan pic.twitter.com/Pe7L0VIWHl