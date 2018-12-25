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Более 40 человек стали жертвами серии терактов в Кабуле

Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В столице Афганистана Кабуле произошёл очередной крупный теракт — у одного из правительственных зданий прогремели сразу три взрыва.

В результате погибли по меньшей мере 43 человека, ещё 10 получили ранения, сообщает афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на Минздрав страны.

24 декабря трое вооружённых мужчин атаковали комплекс правительственных зданий в Кабуле. Они захватили в заложники несколько десятков человек, устроили три взрыва, а затем открыли стрельбу. Во время штурма боевиков удалось ликвидировать. Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из действующих группировок.


#жертвы #теракт #афганистан #Кабул
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