Звезду MTV поместили в психбольницу Звезду шоу «Чудаки» Бэма Марджеру поместили в психбольницу

Фото: Jared Milgrim/Global Look Press

Бэм Марджеру

Полицейские в Лос-Анджелесе отправили известного участника телешоу «Чудаки» на MTV Бэма Марджеру в психиатрическую больницу, сообщает TMZ. По словам правоохранительных органов, Марджера представлял угрозу для общества.

СМИ уточняют, что Марджера будет проходить психиатрическую экспертизу в медицинском учреждении, где по закону он может находиться до 72 часов.

Это не первый раз, когда Бэм Марджера оказывается в центре внимания из-за своего поведения. В 2021 году его уволили из «Чудаков» за чрезмерное потребление алкоголя, на что он ответил обвинениями в адрес студии Paramount Pictures в краже своих идей.

В прошлом году Марджера покинул центр реабилитации, где проходил лечение от алкогольной зависимости, но был найден полицией и возвращен обратно. Несмотря на это, он продолжал употреблять алкоголь и вести себя неприемлемо в общественных местах. В марте его арестовали за ссору со своей женой в ресторане, где присутствовал и их пятилетний ребенок.

Ранее звезде российского MTV Яне Чуриковой провели экстренную операцию по удалению аппендикса в одной из московских больниц. Из дома ее увезли в карете скорой помощи. В больнице стало ясно, что аппендицит у Чуриковой требует безотлагательной операции. Телеведущая призвала всех своих подписчиков бережнее относиться к своему здоровью и следить за рационом.