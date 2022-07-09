В Москве экстренно прооперировали телеведущую Яну Чурикову «Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!»: Яну Чурикову экстренно прооперировали в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Яна Чурикова

Звезда MTV Яна Чурикова в социальных сетях рассказала, что недавно ей провели экстренную операцию по удалению аппендикса в одной из московских больниц. Из дома ее увезли в карете скорой помощи.

Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов! — вспомнила Чурикова любимую цитату из советского кинофильма «Покровские ворота».

В больнице стало ясно, что аппендицит у Яны Чуриковой требует безотлагательной операции. Она рассказала, что процесс восстановления после хирургического вмешательства проходит у нее достаточно быстро. Яна Чурикова призвала всех своих подписчиков бережнее относиться к своему здоровью и следить за рационом.

Ранее стало известно, что британский исполнитель Элвис Костелло заявил об отмене своего европейского турне из-за срочной операции. Он поделился, что врачи обнаружили у него странную опухоль, которая вела себя необычно и агрессивно. Однако удалить ее можно за одно хирургическое вмешательство, отметили медики.