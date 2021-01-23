Знаменитый журналист Ларри Кинг умер в 87 лет

https://static.news.ru/photo/1d3d2558-5d7e-11eb-b1a6-fa163e074e61_660.jpg Ларри Кинг Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/Global Look Press

Американский журналист, один из самых известных интервьюеров мира Ларри Кинг умер. Три недели назад он был госпитализирован с заражением коронавирусной инфекцией нового типа. О смерти журналиста стало известно в субботу, 23 января.

На официальной странице Кинга в социальной сети сообщается , что ведущий умер в одной из больниц на территории города Лос-Анджелес, США. До этого интервьюер регулярно испытывал проблемы со здоровьем. Первый инфаркт он перенёс ещё в 1980-е годы. В 2017 году ему была проведена операция по удалению раковой опухоли в грудной клетке. Кроме того, у Кинга диагностировали рак простаты. Его дети — 65-летний сын Энди Кинг и 52-летняя дочь Чайа Кинг — скончались в 2020 году.

Своё шоу журналист вёл на телевидении на протяжении 25 лет. Программа попала в Книгу рекордов Гиннесса.

По разным сведениям, за период своей карьеры Кинг взял интервью у 50 или 60 тысяч человек. В числе гостей его шоу были президент России Владимир Путин, все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, артисты и музыканты, в частности Пол Маккартни, Стиви Уандер, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, Гарри Брант, сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур, скончался. Ему было 24 года. Официальная причина смерти — передозировка наркотиками. Об этом журналисты сообщили во вторник, 19 января, со ссылкой на семью покойного.