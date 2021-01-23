Знаменитый журналист Ларри Кинг умер в 87 лет

Американский журналист, один из самых известных интервьюеров мира Ларри Кинг умер. Три недели назад он был госпитализирован с заражением коронавирусной инфекцией нового типа. О смерти журналиста стало известно в субботу, 23 января.
На официальной странице Кинга в социальной сети
Своё шоу журналист вёл на телевидении на протяжении 25 лет. Программа попала в Книгу рекордов Гиннесса.
По разным сведениям, за период своей карьеры Кинг взял интервью у 50 или 60 тысяч человек. В числе гостей его шоу были президент России Владимир Путин, все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, артисты и музыканты, в частности Пол Маккартни, Стиви Уандер, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо и не только.
Как ранее передавал NEWS.ru, Гарри Брант, сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур, скончался. Ему было 24 года. Официальная причина смерти — передозировка наркотиками. Об этом журналисты сообщили во вторник, 19 января, со ссылкой на семью покойного.