Сын миллиардера Бранта и супермодели умер от передозировки

https://static.news.ru/photo/519dd2dc-5a60-11eb-8161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Efren Landaos/ZUMAPRESS.com

Гарри Брант, сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур, скончался. Ему было 24 года. Официальная причина смерти — передозировка наркотиками. Об этом журналисты сообщили во вторник, 19 января, со ссылкой на семью покойного.

Как выяснилось, тело молодого человека обнаружили два дня назад. Брант умер буквально за несколько дней до того, как должен был отправиться на реабилитацию.

Мы навсегда будем опечалены тем фактом, что эта разрушительная болезнь так рано оборвала его жизнь. Он достиг многого в свои 24 года, и мы никогда не узнаем, сколько всего он добился бы ещё, если бы мог, — цитирует сообщение семьи Бранта портал pagesix.

Как ранее передавал NEWS.ru, американский продюсер и сценарист комедийных телешоу, в том числе «Симпсонов», Дэвид Ричардсон скончался в возрасте 65 лет.

Ричардсон умер 18 января от сердечной недостаточности. До последнего времени он работал в качестве исполнительного продюсера над пятым, последним сезоном мультсериала Netflix для взрослых «С значит Семья».