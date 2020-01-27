https://static.news.ru/photo/dc45513c-4100-11ea-967f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felicia Sonmez/facebook.com

Издание The Washington Post отстранило от работы репортёра Фелицию Сонмез, которая спустя несколько часов после гибели легенды баскетбола Коби Брайанта опубликовала в Twitter ссылку на материал The Daily Beast 2016 года. В статье описываются события 17-летней давности, а именно история с обвинениями спортсмена в изнасиловании.

Журналистка, которая освещает в газете национальную политику, отметила, что после публикации ссылки на статью получила тысячи угроз. Всем высказавшим своё неудовольствие её постом она предложила ознакомиться с материалом. Руководство издания приняло решение отстранить Сонмез от работы и выяснить, не нарушила ли она стандарты для сотрудников относительно ведения соцсетей.

#BREAKING : Washington Post suspends reporter Felicia Sonmez over Kobe Bryant tweets, launches investigation into whether tweets which were posted a few hours after Bryantâs death violated the Postâs social media policy. https://t.co/Pew8jwnN0D — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) January 27, 2020

В 2003 году Брайанта подозревали в изнасиловании горничной Кателин Фабер. Девушка, которой на тот момент было 19 лет, отказалась свидетельствовать против баскетболиста, и скандал удалось урегулировать в досудебном порядке.

Как сообщал NEWS.ru, баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна Мария Оноре и ещё семь человек стали жертвами крушения вертолёта в американском штате Калифорния. Соболезнования близким спортсмена выразили лидер США Дональд Трамп и первая леди страны Мелания.