Журналистка, которая освещает в газете национальную политику, отметила, что после публикации ссылки на статью получила тысячи угроз. Всем высказавшим своё неудовольствие её постом она предложила ознакомиться с материалом. Руководство издания приняло решение отстранить Сонмез от работы и выяснить, не нарушила ли она стандарты для сотрудников относительно ведения соцсетей.

#BREAKING : Washington Post suspends reporter Felicia Sonmez over Kobe Bryant tweets, launches investigation into whether tweets which were posted a few hours after Bryant’s death violated the Post’s social media policy. https://t.co/Pew8jwnN0D