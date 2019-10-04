https://static.news.ru/photo/4cbcc336-e7ed-11e9-8970-fa163e074e61_660.jpg Мелания Трамп Фото: White House/via Global Look Press

Американский журналист и блогер Джон Аравосис уличил супругу президента США Меланию Трамп в обмане. По его словам, первая леди плохого знает французский, немецкий и итальянский языки, которыми она якобы владеет в совершенстве.

Аравосис проанализировал визиты Мелании в другие страны и выяснил, что на публике супруга американского лидера всегда выступает на английском или на родном словенском.

При этом во время визитов во Францию первая леди США по-французски лишь здоровается и представляется, а на саммите G7 речь президента Франции Эммануэля Макрона она слушала с переводом.

Повторилась ситуация и во время визита в Италию, где Трамп сказала на языке принимающей стороны лишь несколько протокольных фраз и перешла на английский. Кроме того, во время встречи в папой римским Мелания не понимала его речь и всё время смотрела на переводчика.

Журналист также не смог найти ни одного выступления госпожи Трамп на немецком языке, которым она якобы владеет в совершенстве, пишет The Daily Express.

Ранее News.ru писал о том, что первая леди США Мелания Трамп попала в неловкую ситуацию, когда не смогла разрезать ленточку во время церемонии открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции. Жена американского лидера не смогла большими ножницами разрезать праздничную ленточку: ткань застряла между лезвий.