https://static.news.ru/photo/9e0a3110-dc03-11e9-a18f-fa163e074e61_660.jpg Меланья Трамп Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Первая леди США Мелания Трамп попала в неловкую ситуацию, когда не смогла разрезать ленточку во время церемонии открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции.

Жена американского лидера не смогла большими ножницами разрезать праздничную ленточку: ткань застряла между лезвий. Ролик с конфузом Мелании Трамп опубликовало в Twitter агентство Reuters.

First lady Melania Trump had trouble with a pair of oversized scissors to cut the ribbon as she officially reopened the Washington Monument after three years of extensive renovations pic.twitter.com/JmrYxMwF7u — Reuters Top News (@Reuters) 20 сентября 2019 г.

Ей так и не удалось разрезать ленту и она передала её вместо с ножницами мужчине, который также принимал участие в церемонии.

Как ранее писал News.ru, в Словении показали вырезанную из дерева бензопилой статую первой леди США. «Мелания» стоит на берегу реки Савы и приветствует родной город Севницу поднятой рукой. Статуя «одета» в синее платье, в котором супруга Трампа красовалась на его инаугурации.