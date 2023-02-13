Журналист опроверг версию о внеземном происхождении сбитых над США объектов Научный журналист Котов опроверг теорию о внеземном происхождении сбитых над США объектов

Фото: vk.com/u.s.airforce

F-22 Raptor

Сбитый над США летающий шар навряд ли имеет внеземное происхождение, считает научный журналист Михаил Котов. В беседе с Lenta.ru он назвал теорию о связи объекта с инопланетянами странной. Версия кажется абсолютно неправдоподобной в условиях того, что до этого над Америкой было сбито несколько китайских разведывательных шаров, подчеркнул он.

Я меньше всего склонен верить, что после того как мы видели несколько реальных шаров, вдруг полетели НЛО, которые сразу стали сбивать. <…> Возможно, в данной ситуации разговоры американских военных — это определенная часть дипломатической игры. Не так давно мы видели, что над США были реальные разведывательные шары. И теперь рассказывать о том, что над Америкой внезапно появились инопланетяне, — достаточно странная история, — рассказал Котов.

Эксперт считает, что Вашингтон просто не хочет признаваться в том, что это были очередные шары, принадлежащие Китаю. По его мнению, американские власти опасаются реакции общественности из-за того, как спокойно над страной оказываются разведывательные объекты. Поэтому Котов отмечает, что следует рассмотреть другие версии возникновения летающих объектов, а теорию о том, что над США летают инопланетяне, оставить на крайний случай.

Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк ранее заявил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. По его словам, окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.