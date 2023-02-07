Жительница США два года хранила тело умершей матери в морозильнике

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В США 69-летняя жительница Чикаго Ева Брэтчер почти два года хранила в морозильной камере тело своей умершей матери, сообщает NBC News. Женщина была задержана и предстала перед судом по обвинению в сокрытии смерти родственницы и незаконном владении ее удостоверением личности.

Полиция провела обыск в доме Брэтчер после заявления жительницы штата Кентукки, которая сообщила, что уже долгое время не может созвониться со своей 96-летней бабушкой. Полицейские обнаружили в гараже рядом с домом Брэтчер морозильную камеру, а в ней — тело умершей женщины. Согласно заключению экспертов, та скончалась в марте 2021 года.

По версии следствия, Брэтчер скрыла смерть матери, чтобы воспользоваться ее удостоверением личности и полагающимися ей льготами. Ранее женщина уже была судима за подделку документов.

Суд арестовал Брэтчер на время расследования, назначив залог за освобождение в размере $20 тысяч (1,4 млн рублей). Судья отклонил просьбу адвоката о снижении суммы залога, назвав обвинения в адрес Брэтчер «очень тревожными».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске девятилетний мальчик пожаловался в полицию на то, что продавец магазина запер его в морозильной камере в ответ на просьбу убрать с витрины просроченные продукты. По словам ребенка, сотрудник магазина удерживал его там не менее 15 секунд при температуре −22 градуса. СКР возбудил уголовное дело.